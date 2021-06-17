Дженнифер хороша, как и раньше

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в красном купальнике продемонстрировала силу своей красоты

Знаменитая артистка привыкла показывать довольно смелые и открытые образы, поэтому на фотосессиях в летнем стиле Лопес всегда позирует в дерзких позах. Таким образом Дженнифер подчеркивает собственную привлекательность.

На одной из тематических фотосессий звезда появилась в простом красном купальнике с вырезом на спине и бюсте. Отсутствие украшений, принтов и яркого макияжа ничуть не испортило образ знаменитости, а только сделало ее примечательнее.

В центре внимания оказался именно купальник, поэтому артистке не пришлось наряжаться, чтобы сделать себя лучше. Благодаря подтянутой форме Дженнифер продемонстрировала также и ухоженный, вид которым можно только гордиться в 51 год.

Как можно заметить, красотка может позволить себе самые откровенные наряды и позы. Поклонники размещают на фан-страничках в Инстаграм фото, где от певицы нельзя отвести взгляда. В частности, на новых кадрах звезда позировала в разных платьях, подчеркивающих фигуру, на некоторых можно заметить "стальной" пресс и ее знаменитые бедра.

"Божественная ❤️❤️", "❤️ Удивительная 😍", "Прекрасная", "Какая прекрасна женщина", "Столько красоты у этой женщины. Желаю ей большой любви 👏 🔥 ♥ 😍 ♥ ♥ ❤", "Я бы с удовольствием побывал с тобой", "Прекрасная богиня ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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