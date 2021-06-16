Відома модель Ірина Шейк показала себе після нової фотосесії
Як пише Politeka.net, Ірина Шейк вже багато років є успішною моделлю. Красуня з російським корінням покинула батьківщину і навіть була у відносинах з Кріштіану Роналду. Зараз модель активно веде соціальні мережі, де радує мільйони шанувальників новими фото.
Цього разу Ірина опублікувала знімок, на якому була в гольфах і боді з великим декольте. Красуня доповнила образ стильними босоніжками, виставивши ніжки вперед. Дівчина на кількох фото показала свою розкіш в кращих ракурсах, напросившись на сотні тисяч лайків і коментарів:
"Настрій на все літо", " де Каньє?", "Скажи Каньє кинути альбом", "не дивно, що Каньє Вест повністю присвячений тобі", " продовження особистісного зростання і подорожі з чоловіком і дітьми!", "Иринча, навіщо тобі Каньє?!", "Королева Ірина", "обожнюю сандалі, трохи без шкарпеток", " будь ласка, не перетворюйте це в тренд ...".
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Повідомлялося, що відома модель Ірина Шейк показала неймовірно струнку фігуру в чорному міні-бікіні.
Ірина поділилася з шанувальниками черговими пікантними знімками. Знаменитість влаштувала собі невелику фотосесію у ванній в чорному маленькому бікіні.
Нагадаємо, розкішну Ірину Шейк в міні-сукні сплутали з Монікою Беллуччі
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