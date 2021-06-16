Известная модель Ирина Шейк показала себя после новой фотосессии
Как пишет Politeka.net, Ирина Шейк уже много лет является успешной моделью. Красотка с российскими корнями покинула родину и даже была в отношениях с Криштиану Роналду. Сейчас модель активно ведет социальные сети, где радует миллионы поклонников новыми фото.
В этот раз Ирина опубликовала снимок, на котором была в гольфах и боди с большим декольте. Красотка дополнила образ стильными босоножками, выставив ножки вперед. Девушка на нескольких фото показала свою роскошь в лучших ракурсах, напросившись на сотни тысяч лайков и комментариев:
"Настроение на все лето", "Где Канье?", "Скажи Канье бросить альбом", "Неудивительно, что Канье Вэст полностью посвящен тебе", "Продолжение личностного роста и путешествия с мужем и детьми!", "Иринча, зачем тебе Канье?!", "Королева Ирина", "Обожаю сандалии, немного без носков", "Пожалуйста, не превращайте это в тренд ...".
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Сообщалось, что известная модель Ирина Шейк показала невероятно стройную фигуру в черном мини-бикини.
Ирина поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в черном маленьком бикини.
Напомним, роскошную Ирину Шейк в мини-платье спутали с Моникой Беллуччи
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