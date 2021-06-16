Відома співачка Анна Седакова показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Анна Седокова є дуже популярною співачкою і навіть була учасницею групи "ВІА Гра". Зараз красуня активно будує сольну кар'єру і особисті стосунки з Янісом Тіммою. Не забуває Анна і про соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.

На фото, яке Анна залишила в Інтаграм, красуня позувала в бікіні. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, опустивши ніжки в басейн.

"А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше дивитися можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити...",- написала Анна.

Тімма відразу прокоментував фото:"Моя бу, вогонь".

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це до речі слова вдови Кличка", " що я тільки що прочитав? не зрозумів"," не потрібно, Анна, привласнювати крилаті фрази Кличка","у нас в Сибіру теж погода для купальників".

Повідомлялося, що співачка Анна Седокова показала спекотне фото з новим чоловіком і заговорила про труднощі.

На новому знімку закохана пара відображена на відпочинку в Греції, вони вмостилися біля басейну і загоряють на сонечку. Перед камерою Анна з'явилася в стильному червоному купальнику-бікіні, її волосся вологе і розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Седокова не змогла приховати пишні принади купальнику з блискітками

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