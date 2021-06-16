Известная певица Анна Седакова показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Анна Седокова является очень популярной певицей и даже была участницей группы "ВИА Гра". Сейчас красотка активно строит сольную карьеру и личные отношения с Янисом Тиммой. Не забывает Анна и о социальных сетях, где делиться интересным контентом.
На фото, которое Анна оставила в Интаграм, красотка позировала в бикини. Девушка дополнила образ стильными очками, опустив ножки в бассейн.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать...", - написала Анна.
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Тимма сразу прокомментировал фото: "Моя бу, огонь".
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Это кстати слова Вдовы Кличко", "Что я только что прочитал? не понял", "Не нужно, Анна, присваивать крылатые фразы Кличко", "У нас в Сибири тоже погода для купальников".
Сообщалось, что певица Анна Седокова показала жаркое фото с новым мужем и заговорила о трудностях.
На новом снимке влюбленная пара запечатлена на отдыхе в Греции, они умостились возле бассейна и загорают на солнышке. Перед камерой Анна появилась в стильном красном купальнике-бикини, ее волосы влажные и распущенные, а на лице модные солнцезащитные очки.
Напомним, Седокова не смогла скрыть пышные прелести купальнике с блестками
А еще Politeka писала, что резко похудевшая Седокова в одном лифчике раскрыла секрет стройности
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