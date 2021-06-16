Нова "Холостячка" Злата Огневич вразила стильним образом у новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Буквально днями стартували зйомки реаліті за участю артистки, і у неї навіть з'явився фаворит, після першої вечірки з нареченими. Тепер же у своєму мікроблозі в Instagram артистка поділилася результатами нової незвичайної фотосесії, в якій з'явилася в спокусливому образі.

На нових знімках Злата позує на території елітного заміського комплексу, вона прилаштувалася на причалі поруч з яхтою. Перед камерою красуня з'явилася в стильному небесно-блакитному костюмі з вузьким білим топом на тонких бретельках, а свій образ доповнила білими кросами і світлою кепкою на голові. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий акуратний макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до публікації Огневич написала: "Прийде такий день, коли ти відчуєш імпульс всередині. І в цей самий момент почнуть збуватися мрії! Не дивуйся, а довірся новим почуттям. Просто, час прийшов... і тепер ти можеш все!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки Злати, засинаючи її компліментами в коментарях: "Згоден", "Абсолютно вірно", "Ти прекрасна", "Красуня", "За твою подачу і відчуття абсолютно різних образів", "Релакс!", "Надихає все, що створено, саме для вас!", "Просто немає слів, одні емоції", "Яка ви класна".

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