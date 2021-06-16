Новая "Холостячка" Злата Огневич поразила стильным образом в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Буквально на днях стартовали съемки реалити с участием артистки, и у нее даже появился фаворит, после первой вечеринки с женихами. Теперь же в своем микроблоге в Instagram артистка поделилась результатами новой необычной фотосессии, в которой появилась в соблазнительном образе.

На новых снимках Злата позирует на территории элитного загородного комплекса, она пристроилась на причале рядом с яхтой. Перед камерой красотка появилась в стильном небесно-голубом костюме с узким белым топом на тонких бретельках, а свой образ дополнила белыми кроссами и светлой кепкой на голове. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий аккуратный макияжа, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Огневич написала: "Придёт такой день, когда Ты ощутишь импульс внутри. И в этот самый момент начнут сбываться мечты! Не удивляйся, а доверься новым чувствам. Просто, время пришло… И теперь Ты можешь всё!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки Златы, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Согласен", "Совершенно верно", "Ты прекрасна", "Красотка", "И за твою подачу и ощущение абсолютно разных образов", "Релакс!", "Вдохновляет всё, что создано, именно для вас!", "Просто нет слов, одни эмоции", "Какая вы классная".

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье".