Зірка " жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася новим гарячим фото

34-річна дівчина, як відомо, починала кар'єру в якості фотомоделі. Зараз вона є гумористкою "Квартал 95", актрисою шоу "Ігри приколів" і входить до складу команди "Вінницькі" в "Лізі сміху". При цьому активно веде свій мікроблог в Instagram, виставляючи кадри не тільки робочих буднів, а й з особистого життя.

На новому фото, яким Ірина поділилася в соцмережі, актриса постала в пікантному, передає Politeka.net.

Ірина Сопонару лежала на ліжку в чорній мереживній білизні.

"Офіційно запрошую вас на жіночий Квартал, сьогодні о 19.00, Палац Жовтневий», - написала вона.

Після гарячого кадру артистку засипали компліментами.

"Ви прекрасна, ви найкраща, Іра ви найкраща людина! Нехай у Вашому житті буде велика удача і посмішка", "яке фото!", "Ням❤", "красуня", "солоденька", "Богиня", "Крута блондинка", "Бомба-Ракета", - писали в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Сопонару викликала фурор, позуючи в легкій міні-сукні, верх якої був виконаний з пір'їнок. Актриса додала пікантності, приспустивши лямки на плечі й відкривши погляду ніжні лінії шиї із зоною декольте.

Нагадаємо, що блондинка з " жіночого кварталу "в екстра-міні показала всі достоїнства фігури:"Вау, серйозна тітка".

Як повідомляла Politeka, блондинка з " жіночого кварталу "похвалилася витонченою фігуркою в сукні з пір'я:"Краща".

Також Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" в екстра-міні вразила довжиною ніг: "а погляд який!».