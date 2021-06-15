Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась новым горячим фото
34-летняя девушка, как известно, начинала карьеру в качестве фотомодели. Сейчас она является юмористкой "Квартал 95", актрисой шоу «Игры приколов» и входит в состав команды «Винницкие» в «Лиге Смеха». При этом активно ведет свой микроблог в Инстаграм, выставляя кадры не только рабочих будней, но и из личной жизни.
На новом фото, которым Ирина поделилась в соцсети, актриса предстала в пикантном, передает Politeka.net.
Ирина Сопонару лежала на кровати в черном кружевном белье.
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«Официально приглашаю вас на Женский Квартал, сегодня в 19.00, Дворец Октябрьский♥», - написала она.
После горячего кадра артистку засыпали комплиментами.
«Вы прекрасна, вы самая лучшая, Ира вы самый лучший человек! Пусть в вашей жизни будет большая удача и улыбка», «Какое фото!», «Ням❤», «Красотка», «Сладенькая», «Богиня», «Крутая блондинка», «Бомба-Ракета», - писали в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Сопонару произвела фурор, позируя в легком мини-платье, верх которого был выполнен из перышков. Актриса добавила пикантности, приспустив лямки на плечи и открыв взору нежные линии шеи с зоной декольте.
Напомним, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".
Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" похвалилась точеной фигуркой в платье из перьев: "Лучшая".
Также Politeka писала, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини впечатлила длиной ног: «А взгляд какой!».