Співачка Злата Огневич, героїня "Холостячки-2", поділилася кадрами з нової оригінальної зйомки

Як стало нещодавно відомо, Огневич зайнята на зйомках другого сезону «Холостячки», який стартував пару днів тому. Тепер в Instagram зірка постить всі кадри з обережністю, щоб не розкрити нічого особистого.

Проте, кадрами з інтригуючих фотосесій зірка ділиться із задоволенням і показує заодно, як змінилася. Весь цей час перед початком шоу Зірка добре працювала, активно виступала і відправилася в спортзал, щоб мати хорошу форму.

На останній зйомці добре видно, як підтяглася зірка, як змінився її образ. У рожевому костюмі з атласу Злата кокетливо покрутилася перед камерою, показуючи плоский живіт і захоплюючи задоволеним виглядом в міні-топіку.

Нагадаємо, Злата в коментарі після зйомок першого ефіру "Холостячки" на вечірці розповіла, що перед початком проекту дуже хвилювалася.

"Кожна людина змогла мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі.

Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця" - розповіла чесно Злата.

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