Певица Злата Огневич, героиня "Холостячки-2", поделилась кадрами из новой оригинальной съемки

Как стало недавно известно, Огневич занята на съемках второго сезона «Холостячки», который стартовал пару дней назад. Теперь в Инстаграм звезда постит все кадры с осторожностью, чтобы не раскрыть ничего личного.

Тем не менее, кадрами с интригующих фотосессий звезда делится с удовольствием и показывает заодно, как преобразилась. Все это время перед началом шоу звезда хорошо трудилась, активно выступала и отправилась в спортзал, чтобы иметь хорошую форму.

На последней съемке хорошо видно, как подтянулась звезда, как изменился ее образ. В розовом костюме из атласа Злата кокетливо покрутилась перед камерой, показывая плоский живот и восхищая довольным видом в мини-топике.

Напомним, Злата в комментарии после съемок первого эфира "Холостячки" на торежственном вечере рассказала, что перед началом проекта очень волновалась.

"Каждый человек смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души.

Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана по жемчужину! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу" - рассказала честно Злата.

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