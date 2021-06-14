Відома модель Жизель Олівейра, яка є зіркою бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", влаштувала зйомку на пляжі

Жизель активно веде сторінки в соціальній мережі, показуючи кадри з життя, розваг з близькими або ж з модних зйомок. Оскільки дівчина звикла демонструвати розкішні образи, вона відчуває себе впевнено перед камерами.

На відпочинку Жизель також часто робить фото, підкорюючи фігурою оточуючих. На відпочинку на Гаваях дівчат вдалося влаштувати спекотну зйомку на заході, зачаровуючи видом в маленькому купальнику на зав'язках.

"Фотографії, які я ніколи не публікувала з Гаваїв 🌴» - коротко пише модель.

Як і очікувалося, фанати відповіли відразу:

"Прекрасна наша зірка🌟; це дуже вогненний і красивий образ, вау🔥; це все просто прекрасно і гаряче 😍; ви дивуєте мене кожен день; Que foto linda ❤️; чудово 🌊; Вершина!; Ти виглядаєш приголомшливо, дитинко; Perfecta😍"»

Відзначимо, 28-річна модель приїхала підкорювати Американський модельний бізнес з Бразилії. Дівчина не знала мови, але це не завадило їй стрімко будувати кар'єру і підписувати вигідні контракти з відомими брендами.

Піком кар'єри моделі стала участь у показі Victoria's Secret. Цей показ зробив Жизель популярною у всьому світі. Сьогодні на аккаунт дівчини в Instagram підписані люди з різних куточків планети.

Як можна помітити, Жизель дуже активна в соцмережах. Вона щодня балує шанувальників яскравими знімками, підігріваючи інтерес до своєї персони.

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