Известная модель Жизель Оливейра, которая является звездой бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", устроила съемку на пляже

Жизель активно ведет страницы в социальной сети, показывая кадры из жизни, развлечений с близкими или же из модных съемок. Поскольку девушка привыкла демонстрировать роскошные образы, она чувствует себя уверенно перед камерами.

На отдыхе Жизель также часто делает фото, покоряя фигурой окружающих. На отдыхе на Гавайях девушек удалось устроить жаркую съемку на закате, очаровывая видом в маленьком купальнике на завязках, верх которого едва держится на бюсте девушки.

«Фотографии, которые я никогда не публиковала с Гавайев 🌴» - коротко пишет модель.

Как и ожидалось, фанаты ответили сразу:

«Прекрасная наша звезда🌟; это очень огненный и красивый образ, вау🔥; Это все просто прекрасно и горячо 😍; вы изумляете меня каждый день; Que foto linda ❤️; Великолепно 🌊; Вершина!; Ты выглядишь потрясающе, детка; Perfecta😍».

Отметим, 28-летняя модель приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии. Девушка не знала языка, но это не помешало ей стремительно строить карьеру и подписывать выгодные контракты с известными брендами.

Пиком карьеры модели стало участие в показе Victoria’s Secret. Этот показ сделал Жизель популярной во всем мире. Сегодня на аккаунт девушки в Инстаграм подписаны люди с разных уголков планеты.

Как можно заметить, Жизель очень активна в соцсетях. Она ежедневно балует поклонников яркими снимками, подогревая интерес к своей персоне.

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