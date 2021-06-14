Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян влаштувала спекотний відпочинок біля басейну

Відома Instagram-модель Кім Кардашьян є популярною медійною особистістю, якій постійно доводиться привертати увагу публіки до себе. Найчастіше їй це вдається, коли вона публікує пікантні кадри, на яких позує в одних бікіні або нарядах власного дизайну.

Фішкою образів Кім є її любов до пляжних луків, тому зірка відчуває себе невимушено, коли позує в купальниках і виставляє фігуру на загальний огляд. При цьому Кардашьян намагається якомога більше прогнутися перед камерою, хвалячись незвично тонкою талією і пишними стегнами.

Фанатам припадають до душі саме пляжні образи Кім, і це раз не був винятком:

"Ух Ти; Королева королева; така прекрасна дівчина; Кім вже оновилася до літа; легендарна красуня; зірку викинуло на берег; не припиняйте бути такою розкішною; закріплено; чудово🔥; ти чудова😍 суцільна спокуса; просто вогонь🔥; Королева».

Раніше ми писали, що Кім вирішила відкрити лінійку власної білизни, а з недавніх пір Кардашьян показує на собі і трендовий одяг. Цього разу зірка з'явилася перед камерою в камуфляжному комбінезоні з пікантними вирізами на ребрах.

Довге волосся Кім вирішила залишити розпущеним, але злегка завитими, для акуратного вигляду. З прикрас Кардашьян залишила лише масивні золоті сережки-каблучки, ледь помітні з-під пишних локонів.

Нагадавши, Кім Кардашьян в бікіні засвітила свою красуню-бабусю: "чому на ній одяг, а на тобі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки:»складний вибір".