Відома модель Емілі Ратаковски на святкуванні свого дня народження перевершила саму себе

Супермодель прославилася на весь світ досить швидко, а своєю любов'ю до натуральності і бажанні показувати себе без збентеження, Емілі ще отримала неоднозначну славу. Ратаковскі часто критикують за її любов показувати публіці більше на фото, ніж слід.

Втім, її це не хвилює і Ратаковскі з гордістю хвалиться стрункою фігурою в дуже маленьких купальниках, ледь приховують найголовніше. За три місяці після пологів Ратаковскі вже повністю повернула фігуру. Більш того, тепер вона хвалиться собою на пляжі без якоїсь скромності.

На дні народження в дизайнерському одязі модель показала, як схудла і змінилася після народження сина. Плоский живіт без грама жиру дуже здивував шанувальників, які так і не змогли дізнатися відповіді у самої Емілі: як же вона скинула зайве.

Зірка не розкриває свій секрет різкого схуднення, а також не відповідає на питання. Після декількох тижнів відсутності в мережі, Емілі швидко повернулася в центр обговорень.

Не так давно Ратаковскі розкритикували за те, що вона неправильно тримає дитину і висміяли за нехтування правилами безпеки, про які модель нібито не знає, звертаючись з сином. Її малюкові всього два з половиною місяці, але зірка вже у відмінній формі, більш того, її кілька разів помічали з келихом алкоголю в руці.

На вечірньому відпочинку зірка також засвітилася з келихом напою і в трендовому образі.

"Люблю Емілі, дайте рецепт краси; HBD !!! Сумую за вами, хлопці! ❤ ️ ; Сподіваюся, на Себастьяні шовкова сорочка такого ж кольору; Ти, це плаття, ця обстановка! Досконалість. З днем народження!; все така ж дівчинка; як і не народжувала; сьогодні так сумно😔; це плаття від Версаче? 🤍 ; Як круто живеться, коли ти багатенька)); дитина, ймовірно, плаває в басейні».

Нагадавши, розкута Ратаковскі змусила зазирнути їй не тільки в очі

А ще Politeka писала, що Ратаковскі розпалила пристрасть в приспущеному халатику без білизни, розміри вражають

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі прикувала погляд до своїх значних розмірів у безсоромній маєчці