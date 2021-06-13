Известная модель Эмили Ратаковски на праздновании своего дня рождения превзошла саму себя

Супермодель прославилась на весь мир довольно быстро, а своей любовью к натуральности и желании показывать себя без смущения, Эмили еще получила неоднозначную славу. Ратаковски часто критикуют за ее любовь показывать публике больше на фото, чем следует.

Впрочем, ее это не волнует и Ратаковски с гордостью хвастается стройной фигурой в очень маленьких купальниках, едва скрывающих самое главное. За три месяца после родов Ратаковски уже полностью вернула фигуру. Более того, теперь она хвастается собой на пляже без какой-то скромности.

На дне рождения в дизайнерской одежде модель показала, как похудела и изменилась после рождения сына. Плоский живот без грамма жира очень удивил поклонников, которые так и не смогли узнать ответа у самой Эмили: как же она сбросила лишнее.

Звезда не раскрывает свой секрет резкого похудения, а также не отвечает на вопросы. После нескольких недель отсутствия в сети, Эмили быстро вернулась в центр обсуждений.

Не так давно Ратаковски раскритиковали за то, что она неправильно держит ребенка и высмеяли за принебрежения правилами безопасности, о которых модель якобы не знает, обращаясь с сыном. Ее малышу всего два с половиной месяца, но звезда уже в отличной форме, более того, ее несколько раз замечали с бокалом алкоголя в руке.

На вечернем отдыхе звезда также засветилась с бокалом напитка и в трендовом образе.

«Люблю Эмили, дайте рецепт красоты; HBD !!! Скучаю по вам, ребята! ❤️; Надеюсь, на Себастьяне шелковая рубашка такого же цвета; Ты, это платье, эта обстановка! Совершенство. С днем ​​рождения!; все такая же девочка; как и не рожала; Сегодня так грустно😔; Это платье от Версаче? 🤍; Как круто живется, когда ты богатенькая)); ребенок, вероятно, плавает в бассейне».

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