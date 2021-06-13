Відома співачка Тіна Кароль у вбранні з глибоким декольте продемонструвала сміливий образ на зйомці
Артистка намагається привертати увагу до себе самими різними способами. При цьому вона часто влаштовує фотосесії в модних нарядах, рекламуючи або свою продукцію (косметику, парфуми, прикраси і тд), або свої музичні композиції. Образи Кароль при цьому дуже бурхливо обговорюють в мережі.
Цього разу артистка з'явилася в бежевій сукні без принтів і прикрас, проте з досить глибоким декольте і неприкритими формами. Укладання і стандартний макіяж лише вигідно доповнили її образ.
"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла. Ароматні свічки-прекрасне інтер'єрне рішення для творчої атмосфери " - пише Кароль під фото.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Спливла нова інформація про зниклого офіцера з Одеси: "Міг бути шпигуном"
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Трагедія з 8-місячним малятком в Одесі, батьків звинувачують у недбалості: є ще одна дитина
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
Фанати відреагували на новий лук:
"Нам подобається кільце на ліву руку. 😏; Така дуже гарна 🤍; Сонечко наше 😍😍; Улюблена Тіночка💫❤; ля, красуня 😢; Біла свічка, як біла королева 💎; Прям дівчинка-кокеточка 😍; найкраща 🤍😻; Милашка 😍; Просто уособлення жіночності! 😍 Скільки тепла і любові. Щастя Вам, Тіна); 😍 🔥сонечко; наша всепоглинаюча ніжність️️️".
Ми також писали, щомногі популярні артисти записують нові музичні проекти через карантинні обмеження на виступи. Тому Тіна не була винятком і записала спеціальний концерт «Красиво» для залучення уваги своєї аудиторії.
На сторінці» Фантіна " в Instagram з'явився пікантний уривок з виступу артистки в чорному вбранні. Сміливі вирізи, незвичний дизайн і танець, завдяки якому Кароль розкривається з нового боку, не залишили нікого байдужими.
Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".
Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".
Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".