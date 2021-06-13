Відома співачка Тіна Кароль у вбранні з глибоким декольте продемонструвала сміливий образ на зйомці

Артистка намагається привертати увагу до себе самими різними способами. При цьому вона часто влаштовує фотосесії в модних нарядах, рекламуючи або свою продукцію (косметику, парфуми, прикраси і тд), або свої музичні композиції. Образи Кароль при цьому дуже бурхливо обговорюють в мережі.

Цього разу артистка з'явилася в бежевій сукні без принтів і прикрас, проте з досить глибоким декольте і неприкритими формами. Укладання і стандартний макіяж лише вигідно доповнили її образ.

"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла. Ароматні свічки-прекрасне інтер'єрне рішення для творчої атмосфери " - пише Кароль під фото.

Фанати відреагували на новий лук:

"Нам подобається кільце на ліву руку. 😏; Така дуже гарна 🤍; Сонечко наше 😍😍; Улюблена Тіночка💫❤; ля, красуня 😢; Біла свічка, як біла королева 💎; Прям дівчинка-кокеточка 😍; найкраща 🤍😻; Милашка 😍; Просто уособлення жіночності! 😍 Скільки тепла і любові. Щастя Вам, Тіна); 😍 🔥сонечко; наша всепоглинаюча ніжність️️️".

Ми також писали, щомногі популярні артисти записують нові музичні проекти через карантинні обмеження на виступи. Тому Тіна не була винятком і записала спеціальний концерт «Красиво» для залучення уваги своєї аудиторії.

На сторінці» Фантіна " в Instagram з'явився пікантний уривок з виступу артистки в чорному вбранні. Сміливі вирізи, незвичний дизайн і танець, завдяки якому Кароль розкривається з нового боку, не залишили нікого байдужими.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

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