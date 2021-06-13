Известная певица Тина Кароль в наряде с глубоким декольте продемонстрировала смелый образ на съемке

Артистка старается привлекать внимание к себе самыми разными способами. При этом она часто устраивает фотосессии в модных нарядах, рекламируя либо свою продукцию (косметику, духи, украшения и тд), либо свои музыкальные композиции. Образы Кароль при этом очень бурно обсуждают в сети.

В этот раз артистка появилась в бежевом платье без принтов и украшений, однако с весьма глубоким декольте и неприкрытыми формами. Укладка и стандартный макияж лишь выгодно дополнили ее образ.

«Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла. Ароматные свечи - прекрасное интерьерное решение для творческой атмосферы» - пишет Кароль под фото.

Фанаты отреагировали на новый лук:

«Нам нравится кольцо на левую руку. 😏; Такая сильно красивая 🤍; Солнышко наше 😍😍; Любимая Тиночка💫❤; ля, красотка 😢; Белая свеча, как белая королева 💎; Прям девочка-кокеточка 😍; Самая лучшая 🤍😻; Милашка 😍; Просто олицетворение женственности! 😍 Сколько тепла и любви. Счастья Вам, Тина); 😍🔥солнышко; Наша всепоглощающая нежность ❣️❣».

Мы также писали, чтомногие популярные артисты записывают новые музыкальные проекты из-за карантинных ограничений на выступления. Поэтому Тина не была исключением и записала специальный концерт «Красиво» для привлечения внимания своей аудитории.

На странице «ФанТина» в Инстаграм появился пикантный отрывок с выступления артистки в черном наряде. Смелые вырезы, непривычный дизайн и танец, благодаря которому Кароль раскрывается с новой стороны, не оставили никого равнодушными.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".