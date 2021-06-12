Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва розбурхала публіку спокусливим зовнішнім виглядом

Українську співачку, актрису і екс-солістку групи «NikitA» Дашу Астаф'єву часто можна бачити у відвертих нарядах, які підкреслюють її апетитні форми. На цей раз вона залишилася вірна собі і показала, дещо цікаве в напівпрозорому вбранні.

Спокусливі чорно-білі фотознімки красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

На першому фото Астаф'єва позує біля вікна. Вона здалася в профіль, демонструючи форми і риси обличчя, які багато пластичні хірурги і фотографи вважають ідеальними. На другому знімку Даша відображена все також біля вікна. Прийнявши ефектну позу, оперившись долонями об підвіконня, артистка дивиться в невелике дзеркальце.

До слова пропорції моделі вражають: при зрості 173 см дівчина важить 55 кг, об'єм грудей 90 см, талії 60 см, стегон 92 см.

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В обов'язки входить:



- нагадувати, що через 17 днів, півонії вже тю-тю!

- Возити вранці мене вулицями де півонії ще не розпустилися, а ввечері-навпаки;



Анкети надсилайте тим, хто самі знаєте, що шле мені в личку", - підписала знімки Астаф'єва.

У коментарях фанати почали бурхливо обговорювати побачене, зазначивши, що вона фото вони бачать справжню красу і звабливу, але в той же час читаю пристрасть.

"Шикарно і чарівно!!! 😘",

"Я готова 😁 і на риболовлю возити теж 😅",

"Хахах, у мене є такий кандидат!!!",

"Краса справжня, благородна, чиста і принадна, пристрасть❤❤❤",

" Дуже красиві фото🌹", - висловилися в мережі.

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