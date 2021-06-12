Популярная модель и певица Даша Астафьева взбудоражила публику соблазнительным внешним видом

Украинскую певицу, актрису и экс-солистку группы «NikitA» Дашу Астафьеву часто можно видеть в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее аппетитные формы. На этот раз она осталась верна себе и показала, кое-что интересное в полупрозрачном наряде.

Соблазнительные черно-белые фотоснимки красотка выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На первом фото Астафьева позирует у окна. Она показалась в профиль, демонстрируя формы и черты лица, которые многие пластические хирурги и фотографы считают идеальными. На втором снимке Даша запечатлена всё также возле окна. Приняв эффектную позу, оперившись ладонями о подоконник, артистка смотрит в небольшое зеркальце.

К слову пропорции модели впечатляют: при росте 173 см девушка весит 55 кг, объем груди 90 см, талии 60 см, бедер 92 см.

"Разыскивается человек на должность «слышишь, так а это самое»



В обязанности входит:



- напоминать, что через 17 дней, пионы уже тю-тю!

-Возить по утрам меня по улицам где пионы ещё не распустились, а вечером - наоборот;



Анкеты присылайте тем, кто сами знаете, что шлёт мне в личку", - подписала снимки Астафьева.

В комментариях фанаты принялись бурно обсуждать увиденное, отметив, что она фото они видят истинную красоту и манящую, но в тоже время читую страсть.

"Шикарно и очаровательно!!! 😘",

"Я готова 😁 и на рыбалку возить тоже 😅",

"Хахах, у меня есть такой кандидат!!!",

"Красота истинная, благородная, чистая и манящая, страсть❤❤❤",

" Очень красивые фото🌹", - высказались в сети.

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