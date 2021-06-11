Українська співачка Оля Полякова показала, як проводить вільний час вдома

Як передає Politeka.net, артистка живе у великому будинку з величезним господарством. Як розповідала співачка в одному з інтерв'ю, у неї працює дуже багато людей, які стежать за господарством і виробництвом сиру з козячого молока. Полякова дуже любить ділитися моментами з життя в заміському будинку, хвалячись перевагами домашнього господарства.

Цього разу Ольга показала, як вона париться в лазні. Співачка поділилася секретами догляду за тілом. І тут не обійшлося без натуральних інгредієнтів. Відеозвернення до шанувальників зірка записувала в одному банному рушнику. Вона виглядала розпареною і вологою.

"Всім привіт. У мене сьогодні банний день. Я зробила скраб з кави, солі і козячих вершків. А потім ще взяла ці козячі вершки і намазала собі на тіло. Як ви думаєте, я не перетворююся на козу?",- зазначила грайливо Полякова.

Раніше Оля Полякова розповіла, що під час хвороби сильно накручувала себе. Співачка зізналася, що багато плакала і жаліла себе, а ще конфліктувала з продюсером. Артистці здавалося, що всім вона потрібна тільки здоровою і працездатною, а коли вона захворіла, стала відчувати себе вразливою.

Нагадаємо, що Полякова з чоловіком показали, хто ще живе в їх розкішному особняку: "Ой, дивись як...".

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