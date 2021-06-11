Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит свободное время дома

Как передает Politeka.net, артистка живет в большом доме с огромным хозяйством. Как рассказывала певица в одном из интервью, у нее работает очень много людей, которые следят за хозяйством и производством сыра из козьего молока. Полякова очень любит делиться моментами из жизни в загородном доме, хвастаясь прелестями домашнего хозяйства.

В этот раз Ольга показала, как она парится в бане. Певица поделилась секретами ухода за телом. И тут не обошлось без натуральных ингредиентов. Видеообращение к поклонникам звезда записывала в одном банном полотенце. Она выглядела распаренной и влажной.

«Всем привет. У меня сегодня банный день. Я сделала скраб из кофе, соли и козьих сливок. А потом еще взяла эти козьи сливки и намазала себе на тело. Как вы думаете, я не превращаюсь в козу?», - отметила игриво Полякова.

Ранее Оля Полякова рассказала, что во время болезни сильно накручивала себя. Певица призналась, что много плакала и жалела себя, а еще конфликтовала с продюсером. Артистке казалось, что всем она нужна только здоровой и работоспособной, а когда она заболела, стала чувствовать себя уязвимой.

Напомним, что Полякова с мужем показали, кто еще живет в их роскошном особняке: "Ой, смотри как...".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова разошлась на кухне «Мастер Шеф», досталось Алине Гросу: «Быстрее!».

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