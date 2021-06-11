Відома співачка Тіна Кароль вразила формами в оригінальному купальнику

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка вирішила поніжитися на сонці, вибравши для цього досить ефектний наряд. Тіна лежала на пластмасовому лежаку прямо посеред басейну. Вона вибрала сріблястий купальник, який підкреслив її красиву фігуру. Фото з'явилося на одній з фан-сторінок Кароль.

"Сонячні спогади з Америки! "Було здорово, але впевнена, що літо 2021 буде ще крутіше!",- Тіна Кароль", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях думка щодо зовнішності зірки розділилася. Одним образ Кароль дуже сподобався, а інші розкритикували співачку.

"Не соромно перед сином?", "Чоловікам не дивитися. Через чур красива", "Мені дуже подобається Тіна... але всі її вбрання жахливі... Мені здається, що той, хто її одягає, її просто ненавидить і спеціально спотворює», «щось не те вивалила. Не фонтан", "Людина загоряє. Що повинна в сукні засмагати? А фото супер. Красива, жіночна Тіна", - пишуть користувачі Мережі.

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