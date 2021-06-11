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Известная певица Тина Кароль впечатлила формами в оригинальном купальнике

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка решила понежиться на солнце, выбрав для этого достаточно эффектный наряд. Тина лежала на пластмассовом лежаке прямо посреди бассейна. Она выбрала серебристый купальник, который подчеркнул ее красивую фигуру. Фото появилось на одной из фан-страничек Кароль.

«Солнечные воспоминания из Америки! «Было здорово, но уверенна, что лето 2021 будет ещё круче!», – Тина Кароль», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях мнение насчет внешности звезды разделилось. Одним образ Кароль очень понравился, а другие раскритиковали певицу.

«Не стыдно перед сыном?», «Мужчинам не смотреть. Через чур красивая», «Мне очень нравится Тина... но все ее наряды ужасны... Мне кажется, что тот, кто ее одевает, ее просто ненавидит и специально уродует», «Что-то ни то вывалила. Не фонтан», «Человек загорает. Что должна в платье загорать? А фото супер. Красивая, женственная Тина», - пишут пользователи сети.

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