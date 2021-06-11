Популярна українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер показала цікаві фото в білій сукні

Після своєї участі в групі "ВІА Гра" Надія побудувала досить успішну сольну кар'єру, передавати Politeka.net. Артистка пробує себе в різних амплуа. Зірка вже стала актрисою, впускає власну лінію одягу, а зараз заявила про свій дебют в якості оперної співачки.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram, підкріпивши пристрасними фото.

"Історія кохання", - підписала іспанською співачка.

На фото Мейхер загадково позує, сидячи в кріслі в білій сукні, яка підкреслила пишні форми зірки. Співачка нахилила голову і не дивиться в камеру. Її волосся зачесане на одну сторону, а ніжний образ доповнює кольорове намисто на шиї.

Нещодавно Мейхер показала свою репетицію з колективом опери "Кармен". У пості зірка розповіла, що закрутила "роман" з оперою.

"Мій ДЕБЮТ в опері ❤️ щоб розповісти, що для мене класична музика, і що значить в моєму житті ОПЕРА, доведеться написати книгу. ))) Бо це "любовний роман" довжиною практично в 25 років, який проявлявся то спалахами пристрасті то, спалахами сумнівів, затишшя, або затишшя перед справжньою бурею", - написала зірка.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер спустила бретельки сукні, влаштувавши сеанс спокуси: провокаційні фото.

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