Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер показала интересные фото в белом платье
После своего участия в группе "ВИА Гра" Надежда построила довольно успешную сольную карьеру, передает Politeka.net. Артистка пробует себя в разных амплуа. Звезда уже стала актрисой, впускает собственную линию одежды, а сейчас заявила о своем дебюте в качестве оперной певицы.
Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм, подкрепив страстными фото.
"История любви", - подписала на испанском певица.
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На фото Мейхер загадочно позирует, сидя в кресле в белом платье, которое подчеркнуло пышные формы звезды. Певица наклонила голову и не смотрит в камеру. Ее волосы зачесаны на одну сторону, а нежный образ дополняет цветное ожерелье на шее.
Недавно Мейхер показала свою репетицию с коллективом оперы "Кармен". В посте звезда рассказала, что закрутила "роман" с оперой.
"МОЙ ДЕБЮТ в ОПЕРЕ ❤️ Чтобы рассказать, что для меня классическая музыка, и что значит в моей жизни ОПЕРА, придется написать книгу. ))) Ибо это «любовный роман»длинною практически в 25 лет, который проявлялся то вспышками страсти то, вспышками сомнений, затишья, или затишья перед настоящей бурей", - написала звезда.
Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер спустила бретельки платья, устроив сеанс искушения: провокационные фото.
Как сообщала Politeka, 39-летняя Мейхер в легком сарафане и венке покорила нежным образом: "Божественная женщина".
Также Politeka писала, что 39-летняя Мейхер в ночнушке показала, как быть привлекательной дома: фото экс-ВИА Гры.