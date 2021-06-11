Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свою "шовкову" шкіру

Популярна артистка намагається завжди виглядати бездоганно, повідомляє Politeka.net. Здається, красуня перемогла роки і у свій 51 рік вона виглядає чудово.

Джей Ло регулярно займається спортом, правильно харчується і доглядає за шкірою.

Артистка одного разу зізналася, що тренування допомагають їй відчути себе щасливою. Зірка займається з двома тренерами, у яких різні програми, в результаті красуня освоює різні види спорту.

А щоб вигляд був свіжим, а шкіра сяючою у зірки є всього два секрети - спати не менше семи-восьми годин і пити більше води. Артистка радить перед сном обов'язково змивати макіяж і наносити нічний крем для зволоження шкіри.

Користувачі мережі створюють сторінки в соцмережах. Так, в одній з груп з'явилося фото, на якому красуня Джей Ло позувала в білій футболці і довгій спідниці з розрізом. Зірка оголила свої "шовкові" ніжки, давши ними помилуватися. Примітно, що співачка взула "стриптизерські" босоніжки на великому каблуці і платформі.

"Краса цієї жінки сяє 😻 😻 @ jlo", - написали автори поста.

"Красива❤️", - прокоментував один з користувачів мережі.

Зазначимо, Дженніфер Лопес давно відмовилася від спиртного, сигарет, кави і намагається їсти тільки органічні продукти. Протягом дня співачка може перекусити яблуком, а на десерт з'їсти шоколадне печиво.

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