Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свою "шелковую" кожу

Популярная артистка старается всегда выглядеть безупречно, сообщает Politeka.net. Кажется, красотка победила годы и в свой 51 год она выглядит великолепно.

Джей Ло регулярно занимается спортом, правильно питается и ухаживает за кожей.

Артистка однажды призналась, что тренировки помогают ей почувствовать себя счастливой. Звезда занимается с двумя тренерами, у которых разные программы, в результате красотка осваивает разные виды спорта.

А чтобы вид был свежим, а кожа сияющей у звезды есть всего два секрета - спать не менее семи-восьми часов и пить больше воды. Артистка советует перед сном обязательно смывать макияж и наносить ночной крем для увлажнения кожи.

Пользователи сети создают страницы в соцсетях. Так, в одной из групп появилось фото, на котором красотка Джей Ло позировала в белой футболке и длинной юбке с разрезом. Зведа оголила свои "шелковые" ножки, дав ими полюбоваться. Примечательно, что певица обула "стриптизерские" босоножки на большом каблуке и платформе.

"Красота этой женщины сияет 😻😻 @ jlo", - написали авторы поста.

"Красивая❤️", - прокомментировал один из пользователей сети.

Отметим, Дженнифер Лопес давно отказалась от спиртного, сигарет, кофе и старается есть только органические продукты. В течение дня певица может перекусить яблоком, а на десерт съесть шоколадное печенье.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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