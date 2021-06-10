Знаменита американська модель, зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардашьян порадувала шанувальників кадрами з гардеробної

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна модель знаходиться в центрі уваги ЗМІ і шанувальників постійно. Кім регулярно публікує в своєму Instagram фото, хвалячись своїм розкішним життям і ідеальною фігурою. Також часто Кардашьян рекламує власні бренди, в тому числі з лінійки нижньої білизни для жінок.

Цього разу зірка показала себе в обтягуючому боді, яке підкреслило її пишний бюст і округлі стегна. На талію зірка пов'язала незвичайну накидку, яка нагадала спідницю. Образ завершили космічні сонцезахисні окуляри.

Кім не любить залишати підписи під своїми фото, тому і цей знімок залишився без коментаря з її боку. Зате шанувальники не були скупі на компліменти для красуні.

"Фігура просто відпад", "яка краса", «це просто космос», «що за дивний стиль», "Богиня всього", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася кадром в купальнику. На фото модель показала, як насолоджується яскравим сонцем, сидячи біля басейну. Для засмаги зірка вибрала чорний купальник бікіні, що складається з маленьких трикутників тканини і тонких зав'язок між ними.

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