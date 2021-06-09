56-річна актриса і модель Моніка Беллуччі нерідко брала участь в досить сміливих фотосесіях
Популярна артистка з виразною зовнішністю звикла бути в центрі уваги. І незважаючи на свою шалену популярність Моніка ніколи не прагнула відповідати модельним параметрам.
Це не завадило їй стати затребуваною моделлю, проте вона всіляко нагадувала, що неприйнятний для себе дієти, а тому і змінюватися не буде. Кожен раз помічаючи, що їй подобається смачна їжа, темпераментна Беллуччі вражала аудиторію.
Одного разу артистка навіть влаштувала пікантну зйомку без одягу, але з їжею, якою насолодилася прямо перед камерою. Примітно, що зірка не тільки не приховувала форми, але і зробила виклик критикам - Моніка їла фаст-фуд без докорів сумління, показуючи своє ставлення до обмежень раціону.
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Артистка все ще активно працює і займається улюбленою справою. Фотографи в свою чергу люблять згадувати найяскравіші кадри з фотосетів зірки. Одним з таких стала Сонячна зйомка моделі, що позує на тлі міських пейзажів в простих нарядах.
"Дуже красиво; прекрасна жінка; так мило, кращий ракурс; дуже дуже красива картинка красива; так смачніше, коли натурально; прекрасна молода Моніка; наша найкраща трояндочка; викликає подяку; мила картинка; красива фотографія красивої жінки; це красиво; Te amo; як весняний поцілунок" - пишуть фанати.
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