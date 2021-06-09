56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи нередко принимала участие в довольно смелых фотосессиях

Популярная артистка с выразительной внешностью привыкла быть в центре внимания. И несмотря на свою бешенную популярность Моника никогда не стремилась соответствовать модельным параметрам.

Это не помешало ей стать востребованной моделью, однако она всячески напоминала, что неприемлит для себя диеты, а потому и меняться не будет. Каждый раз подмечая, что ей нравится вкусная еда, темпераментная Беллуччи впечатляла аудиторию.

Однажды артистка даже устроила пикантную съемку без одежды, но с едой, которой насладилась прямо перед камерой. Примечательно, что звезда не только не скрывала формы, но и сделала вызов критикам - Моника ела фаст-фуд без зазрения совести, показывая свое отношение к ограничениям рациона.

Артистка все еще активно работает и занимается любимым делом. Фотографы в свою очередь любят вспоминать самые яркие кадры из фотосетов звезды. Одним из таких стала солнечная съемка модели, позирующей на фоне городских пейзажей в простых нарядах.

«Очень красиво; прекрасная женщина; Так мило, лучший ракурс; Очень очень красивая картинка красивая; так вкуснее, когда натурально; прекрасная молодая моника; наша лучшая розочка; вызывает благодарность; Милая картинка; Красивая фотография красивой женщины; Это красиво; Te amo; как весенний поцелуй» - пишут фанаты.

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