Актриса і співачка Дженніфер Лопес на прогулянці в простому одязі розбурхала зовнішністю
Виконавиця довгий час виправдовувалася в мережі після того, як показала себе без косметики. 51-річна знаменитість виглядала настільки молодо, що багатьом було важко повірити в те, що зірка не використовує філери і уколи краси.
Навіть на прогулянці Дженніфер здатна довести, що вона в принципі добре стежить за собою. Своїм тілом Лопес одержима давно, тому і слід ряду правил по догляду. Як помічає артистка, на тренування треба ходити з пляшкою води і після занять не можна забувати про харчування організму.
На серії недавніх кадрів видно, що і без майки артистка дуже спокуслива в простому топі і бриджах. Причому прес Лопес навіть не приховує, заради таких форм вона тренується навіть у свята і ще ходить додатково на танці.
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Також раніше 51-річна співачка і актриса приміряла спортивний лук, що складається з міні-шорт, топа і сітчастої кофти, що не приховує, але підкреслює ідеальні вигини. Білі кеди доповнили образ, акцентуючи увагу на спортивній статурі зірки.
"Чудово; Ти виглядаєш бездоганно; жінка, побережися; Омг Привіт Джі Ло, моя королева; ось це правильний ексклюзив; Супер; Люблю тебе; нестаріюча Барбі; мій Бог, прекрасна іконі стилю; Красиво; романтична Малятко; яка дама, просто чаклунка, можна постаріти?",- відповідають фанати.
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