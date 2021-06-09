Актриса и певица Дженнифер Лопес на прогулке в простой одежде взбудоражила внешностью

Исполнительница долгое время оправдывалась в сети после того, как показала себя без косметики. 51-летняя знаменитость выглядела настолько молодо, что многим было трудно поверить в то, что звезда не использует филлеры и уколы красоты.

Даже на прогулке Дженнифер способна доказать, что она в принципе хорошо следит за собой. Своим телом Лопес одержима давно, потому и следует ряду правил по уходу. Как подмечает артистка, на тренировки надо ходить с бутылкой воды и после занятий нельзя забывать о питании организма.

На серии недавних кадров видно, что и без майки артистка очень соблазнительна в простом топе и бриджах. Причем пресс Лопес даже не скрывает, ради таких форм она тренируется даже в праздники и еще ходит дополнительно на танцы.

Также ранее 51-летняя певица и актриса примерила спортивный лук, состоящий из мини-шорт, топа и сетчатой кофты, не скрывающей, но подчеркивающей идеальные изгибы. Белые кеды дополнили образ, акцентируя внимание на спортивном телосложении звезды.

«Великолепно; ты выглядишь безупречно; Женщина, поберегись; Омг привет Джи Ло, моя королева; вот это правильный эксклюзив; Супер; Люблю тебя; Нестареющая барби; мой Бог, прекрасная иконе стиля; Красиво; романтичная малышка; Какая дама, просто колдунья, можно постареть?», - отвечают фанаты.

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".