Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, блиснула формами в одних трусиках
Після розпаду групи артистка зайнялася розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. Співачка вже записала хіти й зняла кліпи, а на сторінці в Instagram привертає до себе увагу провокаційними знімками.
Цього разу рудоволоса красуня постала в одних чорних трусиках. У такому вигляді співачка вийшла на балкон, прикриваючись руками.
Завершили настільки нескромний образ Слави стильні аксесуари, зокрема сонцезахисні окуляри.
"Доброго ранку💋", - написала співачка, поставивши геолокацію готелю в Туреччині.
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За три години публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер...", "Ну все.... Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?😂 😂 ", "На вечірку в цьому ж вбранні чекати?", "Хорошааааааа🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " мама Міа, як красиво !!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "О, Боги!!🤩", "Худорбун❤️ Обняла🤗", "Травесті діва😣😞", "Красиво, але паркан злегка поплив 😅", "Не твоя , ось ти і бісишся 🌶️🍑", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Слава Камінська і Вікторія Смеюха у складі групи "НеАнгели" пропрацювали 15 років. За цей час дует випустив п'ять альбомів і понад 20 кліпів.
Примітно, що за стільки років роботи співачки так і не подружилися.
"Я можу назвати Віку колегою, я можу назвати Віку:" людина, яка провела зі мною 15 років", - поділилася одного разу Камінська.
Нагадаємо, "Ви взяли стиль Олі Полякової": Славу Камінську з" Наангелів " присоромили в новому іміджі.
Як повідомляла Politeka, Камінська після розпаду " НеАнгелів "вразила яскравими експериментами із зовнішністю:"негіднику все до лиця".
Також Politeka писала, Камінська після розпаду " НеАнгелів "змінилася до невпізнання:"на Алегрову схожа".