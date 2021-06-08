Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, блиснула формами в одних трусиках

Після розпаду групи артистка зайнялася розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. Співачка вже записала хіти й зняла кліпи, а на сторінці в Instagram привертає до себе увагу провокаційними знімками.

Цього разу рудоволоса красуня постала в одних чорних трусиках. У такому вигляді співачка вийшла на балкон, прикриваючись руками.

Завершили настільки нескромний образ Слави стильні аксесуари, зокрема сонцезахисні окуляри.

"Доброго ранку💋", - написала співачка, поставивши геолокацію готелю в Туреччині.

За три години публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер...", "Ну все.... Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?😂 😂 ", "На вечірку в цьому ж вбранні чекати?", "Хорошааааааа🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " мама Міа, як красиво !!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "О, Боги!!🤩", "Худорбун❤️ Обняла🤗", "Травесті діва😣😞", "Красиво, але паркан злегка поплив 😅", "Не твоя , ось ти і бісишся 🌶️🍑", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава Камінська і Вікторія Смеюха у складі групи "НеАнгели" пропрацювали 15 років. За цей час дует випустив п'ять альбомів і понад 20 кліпів.

Примітно, що за стільки років роботи співачки так і не подружилися.

"Я можу назвати Віку колегою, я можу назвати Віку:" людина, яка провела зі мною 15 років", - поділилася одного разу Камінська.

Нагадаємо, "Ви взяли стиль Олі Полякової": Славу Камінську з" Наангелів " присоромили в новому іміджі.

Як повідомляла Politeka, Камінська після розпаду " НеАнгелів "вразила яскравими експериментами із зовнішністю:"негіднику все до лиця".

Також Politeka писала, Камінська після розпаду " НеАнгелів "змінилася до невпізнання:"на Алегрову схожа".