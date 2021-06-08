Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, сверкнула формами в одних трусиках

После распада группы артистка занялась развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net. Певица уже записала хиты и сняла клипы, а на странице в Инстаграм привлекает к себе внимание провокационными снимками.

В этот раз рыжеволосая красотка предстала в одних черных трусиках. В таком виде певица вышла на балкон, прикрываясь руками.

Завершили столь нескромный образ Славы стильные аксессуары, в частности солнцезащитные очки.

"Доброе утро💋", - написала певица, поставив геолокацию отеля в Турции.

За три часа публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер...", "Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?😂😂", "На вечеринку в этом же наряде ждать?", "Хорошааааааа🔥🔥🔥🔥🔥", "Мама Миа, как красиво !!!!❤️❤️❤️", "О, Боги!!🤩", "Худорбун❤️ Обняла🤗", "Травести дива😣😞", "Красиво, но забор слегка поплыл 😅", "Не твоя , вот ты и бесишься 🌶️🍑", - написали пользователи сети.

Напомним, Слава Каминская и Виктория Смеюха в составе группы "НеАнгелы" проработали 15 лет. За это время дуэт выпустил пять альбомов и более 20 клипов.

Примечательно, что за столько лет работы певицы так и не подружились.

"Я могу назвать Вику коллегой, я могу назвать Вику: "Человек, который провел со мной 15 лет", - поделилась однажды Каминская.

Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НаАнгелов" пристыдили в новом имидже.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".

Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".