Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, на останніх зйомках вразила силою своєї привабливості

Для спеціальної фотосесії в модному журналі зірка змінила відразу серію образів, причому у всіх них Амбросіо вдалося показати фігуру з кращих ракурсів. Струнка і засмагла знаменитість показала, на що вона здатна перед камерою.

Привернути увагу 40-річної моделі до своїх нарядів не склало труднощів, адже образи були досить різнотипними і без зайвої відвертості, що часто відштовхує шанувальників. Елегантні сукні, кольорові сарафани і навіть мокрі купальники виглядали на зірці чудово.

Сама Амбросіо, за її словами в Instagram, залишилася дуже задоволена зйомкою і була рада до незвичайних експериментів (для обкладинки глянцю вона змінила не один наряд).

"У любові розквітає кожна; було здорово працювати з вами!; любов з першого погляду; Maravilhosaaaaa! Como semper!; Ось це розцвіла богиня; чому це так смачно, мене заворожує!; приворожила солодкою зовнішністю; гарячий і повний пристрасті людина; дякую за таку мотивацію» - відповідають шанувальники під відео.

Відомо, що 40-річна красуня не тільки має дуже привабливу зовнішність, але ще і володіє досить зухвалим характером. Після народження дитини заради контракту і виходу на подіум модель свого часу схудла назад, як і до вагітності, всього за пару місяців аби не порушувати модельний контракт.

З тих пір Алессандра стежить за собою і надітий собі поблажок. Як видно на нових кадрах для чергової фотосесії з колекцією нового одягу, виглядає знаменитість чудово. Особливо заворожує образ русалочки і кокетки в синьому бікіні.

Нагадавши, екс-ангел Victoria's Secret у вбранні з безсоромними вирізами здивувала кожним вигином

Також Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret змусила насолоджуватися кожним вигином в міні-бікіні

А ще Politeka повідомляла, що екс-ангел Victoria's Secret звела з розуму підтягнутим тілом в образі розпусної зайчика