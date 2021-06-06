Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", показала соковите фото в сукні з лимонами

Злата під час своїх інтерв'ю вже не раз підкреслювала, що готова знайти свою любов, бажає пристрасті від проекту «Холостячка» і активно також до неї готується. Більш того, артистка почала відвідувати спортзал, старанно тренуватися і показує, як змінюється завдяки своїй завзятості.

Так, цього разу співачка опублікувала у своєму акаунті в Instagram яскраве фото в сукні з декольте з лимонами. Огневич тримає в руках лимон, розрізаний навпіл. Зірка в шикарному образі, який доповнює помітний макіяж і красива укладка. На наступному фото Злата тисне сік з лимонів, він стікає по її рука, від насолоди співачка закрила очі.

"Коли життя тобі підносить лимони-роби з них лимонад. У мене-так! А у Вас? 💛 Як прекрасно жити з відчуттям всередині:»я знаю, чого хочу"! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато 🍋 🍋 🍋 не потрібно... Але життя-це інша справа)) бо якщо ти не вмієш перетворювати неприємний досвід в почуття подяки-уроки долі будуть постійно потрапляти на шляху до життя. А тому-робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся)) всі P. S. соковито увірвалися в літо з чудовою командою", - написала зірка.

Нещодавно зірка розповіла, що приїхала пообідати в улюблений ресторанчик і замовив собі страву з креветками.

Також Злата показала модний лук на нових фото: в Instagram красуня позувала в чорній сукні-сітки, крізь яку можна було помітити тісне боді на тонких бретельках, майже не вмістивши пишні форми.

"У кожній з нас є щось від Малени... Спасибі крутій команді, яка почула мій вайб", - написала зірка.

"Вам дуже і дуже такий образ", " це фантастика! Я слів зараз не підберу, дуже красиво! Ви неймовірна"," вам дуже йде цей образ", " ви неймовірна, я думаю що це мабуть, один кращих ваших образів, які я бачила. За останній час", "тільки хотів написати про Белуччі", "брюнеткою ви просто неймовірно яскрава", "Іспанська жінка української краси", " Красуня!",- відповіли в мережі.

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