Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", показала сочное фото в платье с лимонами

Злата во время своих интервью уже не раз подчеркивала, что готова найти свою любовь, желает страсти от проекта «Холостячка» и активно также к ней готовится. Более того, артистка начала посещать спортзал, усердно тренироваться и показывает, как меняется благодаря своему упорству.

Так, в этот раз певица опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм яркое фото в платье с декольте с лимонами. Огневич держит в руках лимон, разрезанный пополам. Звезда в шикарном образе, который дополняет броский макияж и красивая укладка. На следующем фото Злата давит сок с лимонов, он стекает по ее рука, от наслаждения певица закрыла глаза.

"Когда жизнь тебе подносит лимоны-делай из них лимонад. У меня-да! А у Вас? 💛 Как прекрасно жить с ощущением внутри: «Я знаю, чего хочу»! Как прекрасно доверять своим чувствам и проживать момент! Чтобы сделать лимонад, много 🍋 🍋 🍋 не нужно... Но жизнь-это другое дело )) ибо если ты не умеешь превращать неприятный опыт в чувство благодарности-уроки судьбы будут постоянно попадаться на пути к жизни. А потому-делайте лимонад, живите на полную, удивляйтесь и доверьтесь)) Все P.S. Сочно ворвались в лето с замечательной командой", - надписала звезда.

Недавно звезда рассказала, что приехала пообедать в любимый ресторанчик и заказал себе блюдо с креветками.

Также Злата показала модный лук на новых фото: в Инстаграм красотка позировала в черном платье-сетки, сквозь которое можно было заметить тесное боди на тонких бретельках, почти не вместив пышные формы.

"В каждой из нас есть что-то от Малены... Спасибо крутой команде, которая услышала мой вайб", - написала звезда.

"Вам очень и очень такой образ", "Это фантастика! Я слов сейчас не подберу, очень красиво! Вы невероятная", "Вам очень идёт этот образ", "Вы невероятная,я думаю что это пожалуй, один лучших ваших образов, которые я видела. За последнее время", "только хотел написать о Белуччи", "Брюнеткой вы просто невероятно яркая ","Испанская женщина украинской красоты", "Красавица!", - ответили в сети.

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