Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, розбурхала фігурою відразу в декількох сміливих нарядах

Відома модель звикла показувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram найяскравіші образи зі своїх фотосесій. Щоб привернути увагу користувачів, знаменитості досить показати свою фігуру.

Справа в тому, що 40-річна красуня не тільки має дуже привабливу зовнішність, але ще і володіє досить зухвалим характером. Після народження дитини заради контракту і виходу на подіум модель свого часу схудла назад, як і до вагітності, всього за пару місяців.

З тих пір Алессандра стежить за собою і надітий собі поблажок. Як видно на нових кадрах для чергової фотосесії з колекцією нового одягу, виглядає знаменитість чудово. Особливо заворожує образ русалочки і кокетки в синьому бікіні.

«Літня романтика😍; Так приголомшливо; бездоганність у простоті🔥; Ваууууу приголомшливий образ русалочки; Чудово😍; створена для літа😍; Divina🔥; Чудово🔥; Приголомшливо ❤️🔥; Мрії-мрії, бути такий же крутий🔥🙌; тут одне пишність діви!!; королева любові; цукрова жінка; ти чудова😘; Вау, Алессандра🙌❤️; красива дівчинка-ангел", - пишуть під фото.

Також красуня опублікувала в Instagram цілу серію кадрів з відпочинку біля басейну. Позуючи в яскравому бікіні, Амбросіо захопила підтягнутим тілом.

"Сьогодні, на честь трирічного ювілею montageloscabos, я відправляю одного щасливчика на один з моїх улюблених курортів», - написала модель, акцентуючи увагу на відпочинку.

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