Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, взбудоражила фигурой сразу в нескольких смелых нарядах

Известная модель привыкла показывать на своей странице в социальной сети Инстаграм самые яркие образы из своих фотосессий. Чтобы привлечь внимание пользователей, знаменитости достаточно показать свою фигуру.

Дело в том, что 40-летняя красотка не только имеет очень привлекательную внешность, но еще и обладает весьма дерзким характером. После рождения ребенка ради контракта и выхода на подиум модель в свое время похудела обратно, как и до беременности, всего за пару месяцев.

С тех пор Алессандра следит за собой и надет себе поблажек. Как видно на новых кадрах для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды, выглядит знаменитость превосходно. Особенно завораживает образ русалочки и кокетки в синем бикини.

«Летняя романтика😍; Так потрясающе; безупречность в простоте🔥; Ваууууу потрясающий образ русалочки; Великолепно😍; создана для лета😍; Divina🔥; Великолепно🔥; Потрясающе ❤️🔥; Мечты-мечты, быть такой же крутой🔥🙌; здесь одно великолепие дивы!!; королева любви; сахарная женщина; Ты великолепна 😘; Вау, Алессандра 🙌❤️; Красивая девочка-ангел», - пишут под фото.

Также красавица опубликовала в Инстаграм целую серию кадров из отдыха у бассейна. Позируя в ярком бикини, Амбросио восхитила подтянутым телом.

«Сегодня, в честь трехлетнего юбилея montageloscabos, я отправляю одного счастливчика на один из моих любимых курортов», - написала модель, акцентируя внимание на отдыхе.

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