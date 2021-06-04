Популярна українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників, показавши фігуру в сукні з екстремальними вирізами

Як повідомляє Politeka.net, артистка порадувала фанатів новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації Кароль розповіла про вихід нової підвіски, дизайн якої розробила вона сама у співпраці з відомим ювелірним брендом.

Співачка вирішила продемонструвати прикрасу на собі, проте увагу шанувальників перетягнув на себе її ексцентричний наряд. Так, Тіна одягла облягаюче чорне плаття з дуже глибоким декольте, а також великими вирізами на боках, через які наряд виглядав швидше як спідниця і ліф.

Цей образ вигідно підкреслив фігуру співачки, дозволивши їй продемонструвати всі її достоїнства.

Шанувальники не змогли пройти повз такого поста, не залишивши коментарі.

«Даааа, прям все на кольє і дивимося», «ранок починається не з кави», «прекрасні очі знаходяться вище», «ой навіть кольє не помітила», «нереальна», «Ну що за кішка», «Тінааааа що ти зі мною робиш», «чому я дивлюся не на Кольє», «Тін, вибач звичайно, але на Кольє ніхто не дивиться», «яка красива, боже, упакуйте будь ласка», «а ти сильно красива», «одне і теж плаття, нудно вже», «талановита, Гордість країни і світу», - пишуть люди.

Нагадаємо, знімок Кароль з таємним коханим-співаком опинився в мережі, подробиці роману: "Розбила серце, це правда".

Як повідомляла Politeka, Кароль показала українцям свій розкішний заміський будинок зсередини: "Ось тут Тіна справжня".

Також Politeka писала, що Кароль звалилася на сцені і "втратила" сукню, конфузи потрапили в Мережу: "Аж серце зупинилося".