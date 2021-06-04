Популярная украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников, показав фигуру в платье с экстремальными вырезами

Как сообщает Politeka.net, артистка порадовала фанатов новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Кароль рассказала о выходе новой подвески, дизайн которой разработала она сама в сотрудничестве с известным ювелирным брендом.

Певица решила продемонстрировать украшение на себе, однако внимание поклонников перетянул на себя ее эксцентричный наряд. Так, Тина надела облегающее черное платье с очень глубоким декольте, а также большими вырезами на боках, из-за которых наряд выглядел скорее как юбка и лиф.

Этот образ выгодно подчеркнул фигуру певицы, позволив ей продемонстрировать все ее достоинства.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста, не оставив комментарии.

«Даааа, прям все на колье и смотрим», «утро начинается не с кофе», «прекрасные глаза находятся выше», «ой даже колье не заметила», «Нереальная», «Ну что за кошка», «Тинааааа что ты со мной делаешь», «Почему я смотрю не на колье», «Тин, извини конечно, но на колье никто не смотрит», «Какая красивая, боже, упакуйте пожалуйста», «А ты сильно красивая», «Одно и тоже платье, скучно уже», «Талантливая, гордость страны и мира», - пишут люди.

Напомним, снимок Кароль с тайным возлюбленным-певцом оказался в Сети, подробности романа: "Разбила сердце, это правда".

Как сообщала Politeka, Кароль показала украинцам свой роскошный загородный дом изнутри: "Вот здесь Тина настоящая".

Также Politeka писала, что Кароль рухнула на сцене и "потеряла" платье, конфузы попали в Сеть: "Аж сердце остановилось".