Українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Макса Барських Міша Романова вразила ефектним образом

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка поділилася яскравим фото у своєму Instagram. Вона сиділа на кріслі, демонструючи свої пишні форми в прозорій сукні. Чорне плаття-сіточка дало можливість шанувальникам розгледіти все найцікавіше. Зверху Міша накинула білу шубку, яка надала її образу особливого шарму.

"Вчора був такий спекотний літній день, що довелося надіти шубу", - підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви неймовірна", "Шикарна", «шалено красива», «красуня ти, Мішенька", "Красива дівчинка просто, ваууу! І шубка клас!", "Мерилін Монро 2021", "Діва", "Це не літній день був жарким, просто ти вогонь. І шуба тут не допоможе, ти стала ще гарячішою", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова показала, як вміє ефектно рухатися. В одному зі сторіс Міша позувала в чорній короткій сукні, яка підкреслила її видатні форми і тонку талію. Завдяки довжині вбрання можна було розгледіти стрункі підкачані ніжки на шпильках. Романова рухала сідницями в стилі тверк, показуючи незвичайний талант.

Нагадаємо, що подруга Макса Барських Романова в "невидимій" сукні дозволила намилуватися своєю фігурою: "Афродіта".

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