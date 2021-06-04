Украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Макса Барских Миша Романова впечатлила эффектным образом
Как передает Politeka.net, 30-летняя певица поделилась ярким фото в своем Инстаграм. Она сидела на кресле, демонстрируя свои пышные формы в прозрачном платье. Черное платье-сеточка дало возможность поклонникам рассмотреть все самое интересное. Сверху Миша набросила белую шубку, которая придала ее образу особого шарма.
«Вчера был такой жаркий летний день, что пришлось надеть шубу», - подписала фото певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Вы невероятная», «Шикарная», «Безумно красивая», «Красавица ты, Мишенька», «Красивая девочка просто, ваууу! И шубка класс!», «Мерилин Монро 2021», «Дива», «Это не летний день был жарким, просто ты огонь. И шуба тут не поможет, ты стала еще горячее», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Миша Романова показала, как умеет эффектно двигаться. В одном из сторис Миша позировала в черном коротком платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы и тонкую талию. Благодаря длине наряда можно было рассмотреть стройные подкаченные ножки на шпильках. Романова двигала ягодицами в стиле тверк, показывая необычный талант.
Напомним, что подруга Макса Барских Романова в «невидимом» платье позволила налюбоваться своей фигурой: «Афродита».
Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских Романова с "подгулявшим" декольте поддержала пышные формы руками: фото.
Также Politeka писала, что подружка Макса Барских Романова покрасовалась без одежды, прикрывшись только цветами: "Моя любовь...".