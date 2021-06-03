Телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників яскравими кадрами з кущів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками яскравими кадрами в стильній обновці, але місце для фото вибрала дивне.

Як видно, Леся зображена серед високих і густих заростей - це Кімнатні рослини, судячи з того, що фото зроблено в приміщенні. Перед камерою телезірка з'явилася в стильному зеленому костюмчику, який складається з м'ятих широких шортів і вільного піджака, під яким видно короткий білий топік. Цей наряд підкреслив витончену фігуру красуні, оголивши живіт. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона ніби і справді ховається від об'єктива.

У підписі до фотографій Нікітюк написала: "Костюм "цього літа ти будеш не одна... ну або наступного". Як вам?". Користувачі ту ж почали активно обговорювати нові знімки телезірки: "Тобі дуже йде", "Леся, костюм дуже красивий! Тільки погладити треба трохи", "Леся класна, але костюм без сліз не глянеш. Мода називається "чорт знає, що". Класну фігуру ховає, спотворює силует", "Як завжди, богиня", "Красуня", "Леся, ти де? Ти є на фото?", "Ну, прямо Тарзаниха", "Яка красива", "Круто, не треба гладити", "Що це ти задумала в кущиках робити?".

Нагадаємо, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами: "Полякова відпочиває".

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