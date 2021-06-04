Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила вигинами в обтягуючій сукні
51-річна Дженніфер Лопес захоплює зовнішністю, абсолютно не виглядаючи на свій вік, повідомляє Politeka.net. Співачка бореться з роками, постійно доглядаючи за собою.
Красуня просто одержима спортом і навіть власний день народження не зупиняє її від тренування. Вона обов'язково вправляється чотири-п'ять разів на тиждень. Зірка чергує кардіо, силові навантаження і танці.
Також Джей Ло підібрала раціон, який містить протеїнові коктейлі, рибу, птицю, свинину, а також овочі. Однак раз на тиждень артистка може дозволити собі що-небудь солодке - морозиво, вівсяне печиво з шоколадом і навіть торт.
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Результати вражають. Красуня може дозволити собі найвідвертіші вбрання і пози. Шанувальники розміщують на фан-сторінках в Instagram фото, де від співачки не можна відвести погляду.
Зокрема, на нових кадрах зірка позувала в різних сукнях, що підкреслюють фігуру, на деяких можна помітити "сталевий" прес і її знамениті стегна.. На одному з фото співачка забралася на стіл у сукні зі спокусливими вирізами.
Публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Божественна ❤️❤️", " ❤ ️ дивовижна 😍"," Прекрасна"," Яка прекрасна жінка", " стільки краси у цієї жінки. Бажаю їй великої любові 👏 🔥 ♥ 😍 ♥ ♥ ❤", "Я б із задоволенням побував з тобою", "прекрасна богиня ❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"
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