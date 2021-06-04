Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила изгибами в обтягивающем платье

51-летняя Дженнифер Лопес восхищает внешностью, совершенно не выглядя на свой возраст, сообщает Politeka.net. Певица борется с годами, постоянно ухаживая за собой.

Красотка просто одержима спортом и даже собственный день рождения не останавливает ее от тренировки. Она обязательно упражняется четыре-пять раз в неделю. Звезда чередует кардио, силовые нагрузки и танцы.

Также Джей Ло подобрала рацион, который включает в себя протеиновые коктейли, рыбу, птицу, свинину, а также овощи. Однако раз в неделю артистка может позволить себе что-нибудь сладкое - мороженое, овсяное печенье с шоколадом и даже торт.

Результаты впечатляют. Красотка может позволить себе самые откровенные наряды и позы. Поклонники размещают на фан-страничках в Инстаграм фото, где от певицы нельзя отвести взгляда.

В частности, на новых кадрах звезда позировала в разных платьях, подчеркивающих фигуру, на некоторых можно заметить "стальной" пресс и ее знаменитые бедра. На одном из фото певица забралась на стол в платье с соблазнительными вырезами.

Публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Божественная ❤️❤️", "❤️ Удивительная 😍", "Прекрасная", "Какая прекрасна женщина", "Столько красоты у этой женщины. Желаю ей большой любви 👏 🔥 ♥ 😍 ♥ ♥ ❤", "Я бы с удовольствием побывал с тобой", "Прекрасная богиня ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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