Настя Каменських у короткій сукні розповіла про те, як на її настрій впливає погода

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, цієї весни зірка багато часу провела в Мексиці на зйомках свого реаліті-шоу «Дівчатка рулять». І хоча зараз Настя вже давно в Україні, у неї ще залишилися фото з поїздки, якими вона не встигла поділитися з фанатами.

Один з таких знімків Каменських опублікувала в новому пості. На ньому вона позує поруч з Потапом, який в якийсь момент вирішив відвідати її в чужій країні. На знімку пара ефектно позує біля стіни будинку.

Потап в білих шортах, синій сорочці і бордовому капелюсі стоїть на сходинках трохи вище своєї дружини. А Настя млосно сперлася на стіну, піднявши одну ногу. Співачка позує в черевиках, капелюсі і легкому жовтому сарафані в квіточку з короткою спідницею, яка дозволяє їй показати свої стрункі ніжки.

"Яка погода, такий і mood. У вас так само?", - підписала знімок Каменських.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"У черевиках таких жарко напевно", "ви крута пара, захоплююся вами", "так, також. Яка ви красива", "Боні і Клайд палюбас", "ви просто суперські))) величезного щастя вам!!!!", "Вогонь фото", "акуратніше з фотошопом", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських ошелешила одкровенням про розставання з Потапом: "Ми не належимо один одному".

Як повідомляла Politeka, Каменських в шапці і светрі показала їх ритуал з Потапом: "Дощ не перешкода".

Також Politeka писала, що Настя Каменських розговорилася про бійки і сварки з Потапом: "Повидирала все волосся".