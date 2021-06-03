Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян порадувала шанувальників кадрами свого відпочинку біля басейну

40-річна красуня, яка прославилася на весь світ завдяки шоу за участю своєї сім'ї, а також любові до відвертих нарядів і пластичних операцій, поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

У ньому вона подякувала своїм підписникам, яких на її сторінці набралося вже 225 мільйонів. Кім зізналася їм у коханні, і вирішила порадувати їх новими фото.

На знімках красуня показала, як насолоджується яскравим сонцем, сидячи біля басейну. Для засмаги зірка вибрала чорний купальник бікіні, що складається з маленьких трикутників тканини і тонких зав'язок між ними.

Кардашьян позує, витончено вигнувши спину і підставляючи обличчя сонцю, намагаючись підібрати ракурс, який покаже її фігуру у виграшному ракурсі.

Шанувальники бурхливо відреагували на її пост.

"Ми тебе теж любимо", "ідеальна", "красуня", "така розкішна", "ти найкраща", "у Кім найкраща фігура з будь - якого ракурсу", - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, що Кім Кардашьян вирішила поділитися рідкісним сімейним фото з бабусею. На знімку знаменитість позує з нею в просторій світлій кімнаті. Мері Джо одягнена в милу білу блузку з мереживними вставками, бежеві штани і капелюшок з білою стрічкою.

При цьому сама Кардашьян була в одному купальнику.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в бікіні засвітила свою красуню-бабусю: "чому на ній одяг, а на тобі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "складний вибір".