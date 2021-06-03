Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников кадрами своего отдыха у бассейна

40-летняя красотка, которая прославилась на весь мир благодаря шоу с участием своей семьи, а также любви к откровенным нарядам и пластическим операциям, поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем она поблагодарила своих подписчиков, которых на ее странице набралось уже 225 миллионов. Ким призналась им в любви, и решила порадовать их новыми фото.

На снимках красотка показала, как наслаждается ярким солнцем, сидя у бассейна. Для загара звезда выбрала черный купальник бикини, состоящий из маленьких треугольников ткани и тонких завязок между ними.

Кардашьян позирует, изящно выгнув спину и подставляя лицо солнцу, стараясь подобрать ракурс, который покажет ее фигуру в выигрышном ракурсе.

Поклонники бурно отреагировали на ее пост.

«Мы тебя тоже любим», «Идеальная», «Красавица», «Такая роскошная», «Ты лучшая», «У Ким лучшая фигура с любого ракурса», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, что Ким Кардашьян решила поделиться редким семейным фото с бабушкой. На снимке знаменитость позирует с ней в просторной светлой комнате. Мэри Джо одета в милую белую блузку с кружевными вставками, бежевые брюки и шляпку с белой лентой.

При этом сама Кардашьян была в одном купальнике.

Напомним, Ким Кардашьян в бикини засветила свою красотку-бабушку: "Почему на ней одежда, а на тебе...".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».